Metropolitanmagazine.it - Chi è Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio: “Cinque anni indimenticabili”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’ex di, showgirl alla quale l’artista è stato legato dal 2018 al 2023, quando i due hanno annunciato in comunicato congiunto la fine della relazione.Oggi vedremo lo storico conduttore di Striscia La Notizia tra gli ospiti di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Pescarese, classe 1993,muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2012 quando partecipa a Miss Italia, sfiorando la vittoria andata a Giusy Buscemi. L’anno successivo la vediamo alla conduzione di Gulp Cinema su Rai Gulp, per poi prendere parte a Uomini e Donne e Temptation Island. Nel 2018 partecipa al Montecarlo Film Festival De La Comedie, in qualità di testimonial per un brand di moda: in quell’occasione conosce. Per il conduttore è un colpo di fulmine ed inizia un corteggiamento via sms, fino a quando arriva l’invito a cena a Milano.