Quifinanza.it - Cappotto termico in condominio: come opporsi

L’assemblea dipuò deliberare la realizzazione del, ovvero un intervento di coibentazione termica che prevede l’applicazione di materiale isolante sulle pareti dell’edificio. Si tratta di un intervento volto a migliorare l’efficienza energetica e a riqualificare l’edificio a seguito della riduzione della dispersione di calore che ne consegue.Vediamo quali sono le maggioranze necessarie per l’approvazione del lavoro da svolgere,deve essere ripartita la spesa e cosa deve fare il condomino che volessealla realizzazione dell’opera ritenuta economicamente troppo gravosa.meglio vedremo, per chi non è d’accordo, l’unica strada percorribile è impugnare la delibera condominiale.La realizzazione di unè un’innovazione?All’interno dei condomini si litiga sempre più spesso, soprattutto quando le spese sono ingenti.