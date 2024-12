Lanazione.it - Cambia la raccolta rifiuti, a Montecatini sbarca il “porta a porta”. Pulizia strade e divieti

Terme (Pistoia), 14 dicembre 2024 – L’amministrazione comunale annuncia ad Alia, gestore del servizio die smaltimentoin città, la volontà di passare, nel 2026, al sistema diin città e, dal 2027, alla tariffa corrispettiva (Taric). Il 2025, quindi, sarà dedicato alla progettazione del metodo di: a breve il Comune inizierà a incontrare cittadini e categorie. È questo uno degli obiettivi più imnti emerso nell’ultimo incontro tra l’ente e Alia. L’amministrazione informa che “in seguito alla contestazione inviata dal Comune al gestore per il non adeguato spazzamento stradale, si è svolto un incontro con i responsabili della società insieme al sindaco Claudio Del Rosso, e gli assessori Luca Bini e Marco Silvestri. Il sindaco ha ribadito l’insoddisfazione del Comune sulla qualità e i costi dei servizi resi da Alia in questo periodo e ha fatto una panoramica ampia dei problemi e delle caratteristiche diche, pur essendo un’area di 20mila abitanti, ha le caratteristiche di una grande città.