Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Orlando, 'progetto di centro interessante, ma Pd non dia consigli'

Roma, 14 dic (Adnkronos) - "C'è interesse del sistema politico italiano a che nasca una forza che in qualche modo metta in evidenza quanto sia spostata a destra l'asse politico, quanto quella che viene considerata la forza più moderata deldestra, cioè Forza Italia, sia molto a destra rispetto allo scenario europeo". Lo ha detto Andreaa margine della Assemblea del Pd. "Dopodiché devono essere quelli che credono in quela parlarne, a realizzarlo e forse è meglio che gli altri si astengono da dare, fare commenti. In generale, astenersi perditempo", ha proseguoto. Su Ruffini federatore,ha spiegato: "Se dicessi di sì o di no contraddirei esattamente quello che ha appena finito di dire. Nel Pd, fanno male a dare iperché quelli del Pd si devono occupare di quello che fa il Pd".