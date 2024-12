Panorama.it - Blues Brothers, un mito che non tramonta mai

Era annoiato John Belushi nel tardo pomeriggio del 14 ottobre 1977. Un intero giorno di riprese lungo i corridoi dell’università dell’Oregon a Eugene lo avevano fiaccato. Per le esigenze di copione di Animal House si era anche scolato in un solo sorso un litro di tè alla pesca dolciastro contenuto in una bottiglia di whisky. Un trucco di scena per non sbronzarsi irrimediabilmente tra un ciak e l’altro. La sera, in cerca di un «vero bicchiere» si infila nella ballroom dello Eugene Hotel: sul palco c’è un esuberante cantante, Curtis Salgado, che prima soffia tutto il fiato che ha nell’armonica e poi intona Hey Bartender, un classico del vocalist e pianista Floyd Dixon. È il colpo di fulmine, l’accelerazione che cambia la sua vita e il corso della musica e del cinema. Mette in soffitta i vinili hard rock, compra centinaia di album e 45 giri(consigliato da Salgado), incontra Dan Aykroyd, fonda i, li impone al programma tv Saturday Night Live con una performance memorabile e convince il regista John Landis a trasformarli in un film.