Atalanta-Inter Primavera 0-3, pagelle: Venturini MVP 7.5, tanti 7

L’vince contro l’con il risultato di 3-0.è il migliore in campo di giornata e prende 7.5, ci sono comunque7. Ledella partita. Calligaris 6: Non gli arrivano conclusioni pericolose da parte dell’. Bravo in uscita in un’occasione del secondo tempo.– DIFESAAidoo 6: Ordinaria amministrazione sulla fascia destra, torna indopo la convocazione di mister Inzaghi.Re Cecconi 6: Non ha particolari compiti in una partita in cui si fa vedere più per il contributo in fase di possesso che in fase difensiva.Alexiou 6.5: Solido e mai disattento come accade ormai spesso in questa stagione.Motta 7: Ennesimo assist della sua stagione, oggi ci mette 11 minuti per farlo aper il secondo gol. Anche il sombrero a Bonanomi nel primo tempo è un numero da non dimenticare.