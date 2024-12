Tvpertutti.it - Amici news anticipazioni: Elena D'Amario e Giulia Stabile conduttrici! Spoiler

Con il Natale alle porte, anche24 si prepara alla consueta pausa natalizia. Il talent show di Maria De Filippi sospenderà la programmazione domenica 23 dicembre con una puntata speciale, lasciando spazio a nuovi appuntamenti a gennaio 2025. Nel frattempo, oggi 14 dicembre 2024, negli studi Elios di Roma si sono svolte due registrazioni didedicate al daytime, con protagonisti speciali e performance emozionanti.La prima parte della giornata ha vistoD'conduttrice uno speciale showcase organizzato in collaborazione con Enel. Durante l'evento, tre talenti della Scuola – Luk3, Daniele e Antonia – sono stati selezionati da una giuria di esperti per rappresentare i valori cari ad Enel: giustizia, fiducia, innovazione e creatività. Nel dettaglio, Antonia ha aperto il primo giro cantando People Help the People, per poi proseguire con un altro brano e chiudere con il suo inedito Giganti.