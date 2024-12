Lanazione.it - Una nuova sede per la Akeron. L’azienda va in via Angeloni. Investimento da 8 milioni di euroA

Lucca, 13 dicembre 2024 –, ecco la. Dopo anni di ricerca – era stata ipotizzata a suo tempo anche la collocazione in un’ala della Manifattura senza poi farne di nulla anche per le lungaggini che accompagnano da decenni il recupero della struttura – la società di Lucca, leader nello sviluppo di soluzioni software avrà un nuovo quartiere generale due passi dal centro storico. Sarà in via Carlo, 45, dove per oltre 20 anni hanno trovato posto gli uffici centrali della ex finanziaria Ducato, negli anni scorsi assorbita da Agos e i cui dipendenti saranno probabilmente trasferiti in uno stabile di Guamo. L’immobile si sviluppa su un complesso costituito da una villa storica e da due palazzine moderne e vanta una posizione strategica proprio di fronte alle Mura urbane e vicina a importanti snodi di trasporto come l’autostrada e la stazione ferroviaria.