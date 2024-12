Lanazione.it - Transgender, binarismo e fluidità con Giuliana Misserville

Domani alle 17,30, all’ex ospedale San Giacomo, a Carrara verrà presentato il libro di’Ursula K. Le Guin e le sovversioni del genere’ (Asterisco 2024). Con questo incontro continua l’impegno di Spazio Alber1ca sul tema del transfemminismo, del gender, in tutte le sue declinazioni culturali, dalla filosofia alla letteratura, all’arte, iniziato con l’Arte della Gioia di Goliarda Sapienza, passando poi per la profondità del pensiero e dell’elaborazione teorica di Liana Borghi. Con, che sarà intervistata da Luciana Ceccarelli, si entra nel cuore di quella letteratura che, al di là dei generi, si pone da una prospettiva altra capace di illuminare le contraddizioni del nostro pensiero e indicare vie diverse e spesso rivoluzionarie. A distanza di più di cinquant’anni, The Left Hand of Darkness (La mano sinistra del buio) di Ursula K.