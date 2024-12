Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-12-2024 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati all’ascolto Buongiorno In primo piano lo sciopero nel trasporto pubblico terminata la faccia di garanzia mezzi pubblici a rischio fino alle 17 dopo che torneranno a viaggiare fino alle 20 per poi riprendere lo sciopero fino alle 24 al’agitazione coinvolge la rete Atac e i bus e periferici gestiti da operatori privati fuori interessante le linee Astral Cotral previste anche manifestazioni e dalle 9 alle 13 un corteo da Piazzale Tiburtino raggiungere a Piazza Dell’Indipendenza intanto segnaliamo codentsu tutto il tratto Urbano della A24 dalla motorizzazione civile all’aeroporto dell’Urbe sulla via Salaria sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla via Aurelia da Massimina a Piazza Irnerio sullaFiumicino Dal raccordo all’Eur in tangenziale Code in direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina fino alla Farnesina sul Raccordo Anulare solite Code in carreggiata interna la Casilina e la piano entra in esterna troviamo rallentamenti e code all’altezza dellaFiumicino e poi code a tratti tra la Casilina e la Bufalotta dettagli di questi ad altre notizie sul sito Chiama punto luceverde.