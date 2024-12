Romadailynews.it - Tra fumogeni e slogan la protesta degli Ncc a Roma: “Stop ai decreti del governo”

Gli autistiNcc sono scesi in piazza aperre, in occasione della manifestazione nazionale, contro il decreto interministeriale del foglio di servizio elettronico (Fdse), firmato dai ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi. Tra, petardi, fischietti e, in centinaia questo pomeriggio si sono riuniti in piazza Capranica, per chiedere la sospensione deidel. Alla manifestazione, indetta dalle associazioni del Noleggio con conducente, sono stati esposti diversi striscioni e cartelli, molti contro il ministro Salvini: “incompetente, peggior ministro della storia”, si legge su uno. Un manifestante, invece, ha esposto un cartello in cui il volto del ministro è stato inserito in 4 vignette. Inoltre, i dimostranti hanno acceso deie fatto esplodere dei petardi, sventolando bandiere tricolore e quelle delle associazioni di categoria.