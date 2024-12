Quotidiano.net - Sorprese uniche per emozionare

IL NATALE DI ROBBIE WILLIAMS “The Christmas Present” è il primo album di Natale dell’artista inglese, disponibile in diversi formati, compreso doppio CD standard jewel-box con 24 canzoni e libretto di 12 pagine. Un doppio album composto da “Christmas Past” e “Christmas Future”, con all’interno sia brani inediti che grandi classici della tradizione natalizia, eseguiti con alcune speciali guest star. HARRY POTTER MANIA Per gli appassionati della saga di uno dei maghi più seguiti della storia, un regalo perfetto e inedito. All’Auditorium della Conciliazione, dal 27 al 28 dicembre, l’Orchestra Italiana del Cinema presenta la prima italiana di “Harry Potter e il Principe Mezzosangue™ in Concerto”, il sesto capitolo della saga con l’Orchestra che esegue l’intera colonna sonora di Nicholas Hooper in perfetto sincrono con il film.