Sport.periodicodaily.com - Sampdoria vs Spezia: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. I blucerchiati per uscire dall’ennesima crisi, ma gli ospiti vogliono provare ad agganciare la vetta della classifica.vssi giocherà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI blucerchiati non possono più scherzare altrimenti rischia di essere inghiottita nella zona salvezza. Per evitare ciò si è provveduto al terzo cambio in panchina con Semplici che ha rilevato Sottil, visto che la squadra non vince da oltre un mese e da allora ha raccolto soltanto tre punti. Tutt’altro cammino quello intrapreso dalle Aquile che si ritrovano al terzo posto, ad un solo punto dal Pisa secondo e quattro dal Sassuolo capolista. Nessuno ha fatto cosi bene come la squadra di D’Angelo che ha nella difesa il suo punto di forza.