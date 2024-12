Sport.quotidiano.net - Renate, con la Pro per fare il “salto“. I nerazzurri sono in striscia positiva ma la vittoria in casa resta un tabù

Offre spunti interessanti la sfida di questa sera (ore 20.30) nel gelo assicurato del “Mino Favini“ trae Pro Vercelli. Da una parte una squadra in salute e in netta crescita, quella di, che non perde da cinque turni, settima ma con le posizioni immediatamente superiori lì a pochissima distanza (il podio è a quattro lunghezze). La ciliegina sulla torta di questo buon momento sarebbe tornare allainche oramai manca da tempo immemore. Contro i piemontesi l’occasione è ghiotta, ma non così semplice come potrebbe lasciare intendere la classifica visto che la Pro a fine novembre ha cambiato l’allenatore; dopo le dimissioni di Paolo Cannavaro, è stato chiamato a sostituirlo l’ex Como Marco Banchini che nella sua breve gestione ha strappato un punto a Busto Arsizio e soprattutto ha battuto al “Piola“ la Feralpi, terza.