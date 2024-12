Rai A Meloni | Report vergognoso violenza su telefonata Sangiuliano

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 dic. (askanews) – “Ho assistito alla vergognosa trasmissione che ha mandato in onda unaprivata tra una coppia di coniugi in un momento difficile della loro vita. Non èquesta, non è entrare nella vita persone con un gioco morboso? Quando c’è questo atteggiamento che non ha più limiti, qual è il modello educativo che diamo ai ragazzi? Se una trasmissione della tv pubblica manda in onda un fatto così intimo e doloroso, noi davvero ci vogliamo stupire se un ragazzino mette la sua fidanzata su Tik Tok perché ha fatto un gesto intimo?”. Lo ha detto Arianna, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento, nel suo intervento ad Atreju, riferendosi – senza mai citarla – alla trasmissionee alla messa in onda dellatra Gennaroe Federica Corsini.