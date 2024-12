Quotidiano.net - Ragni spaziali ma anche grilli e topi. “Animali astronauti, che scoperte”

Roma, 13 dicembre 2024 – Ma inello spazio cosa ci rivelano? “Sono esseri viventi che condividono con noi tante cose, un’organizzazione dell’apprendimento di quello che succede nel mondo, una risposta comportamentale agli stimoli. E come gli insetti percepiscono l’ambiente, hanno un senso della gravità, un sistema che si sviluppa”. Elena Santucci, psicobiologia, ricercatrice dell’Istituto superiore di sanità, collabora storicamente con l’agenzia spaziale italiana e con l’Esa, è appassionata di fantascienza. “Abbiamo mandato inello spazio ma sono sempre tornati”, tiene a precisare. Mettendo quel limite etico come condizione, perché sullo sfondo resta sempre il ricordo straziante di Laika, la cagnolina che i russi spedirono in orbita su un satellite Sputnik e sacrificarono.