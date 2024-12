Anteprima24.it - Pro Loco Samnium, Fusco si dimette dal direttivo: “Gestione padronale e familistica”

Tempo di lettura: < 1 minuto"Comunico le mie dimissioni irrevocabili dal ruolo di Consigliere della Prodi Benevento, visto che sono venute meno le motivazioni alla base della mia attività di volontariato, dovute ad unadel sodalizio, che non condivido". Così in una nota Samuel, Consigliere-Responsabile Settore Giovanile, Tutela Ambiente, attività settore sociale e del volontariato. "Probabilmente – conclude– continuerò comunque la mia attività di volontariato volta al bene comune, alla solidarietà, alla tutela e alla salvaguardia, in altre forme ed in altri ambienti".