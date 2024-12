Ilrestodelcarlino.it - Piano Urbanistico Generale: polemiche e prospettive per il futuro della città

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il nuovopassa al vaglio del Consiglio Comunale, non senza qualche polemica. Il Pd contesta il mancato coinvolgimento nel processo decisionale. "Al Pd rispondo – dice l’assessore all’Urbanistica, Nicola Lodi – che non è mai arrivata una reale proposta da parte loro. Solo contrapposizione ideologica. Non mi hanno mai chiesto un appuntamento". Arriviamo al documento. Come impatterà sulla vita dei cittadini? "Questo è unche ridisegna ildi questaper i prossimi cinquant’anni. Fra l’altro, a proposito di condivisione, sottolineo che nella stesura abbiamo tenuto conto dei pareri raccolti in decine di incontri con tutti gli stakeholder del territorio". Andiamo nel concreto. Capitolo rigenerazione urbana. "Una misura di cui vado particolarmente fiero è legata all’aver eliminato tantissimi ’buchi neri’