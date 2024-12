Cultweb.it - Perché Santa Lucia è la protettrice degli occhi?

, il cui nome significa “luce” dal latino lux, è da secoli venerata come patrona della vista edi chi soffre di malattie agli. Questa associazione deriva dal suo martirio, durante il quale, secondo una leggenda tardiva, ma non verificata, si narra che abbia donato i suoiper preservare la sua purezza e fede. Inoltre, il suo nome simbolico e il ruolo della luce nel suo culto hanno contribuito a renderla una figura centrale per chi cerca guarigione e protezione per la vista.nacque a Siracusa, in Sicilia, intorno al 283, in una famiglia nobile e cristiana. Dopo la morte del padre, fece un pellegrinaggio al santuario di Sant’Agata, dove, secondo la tradizione, ebbe una visione dellache cambiò la sua vita. Guarì sua madre, gravemente ammalata, e decise di dedicarsi a Cristo, rinunciando al matrimonio concordato con un pagano e donando i suoi beni ai poveri.