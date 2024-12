Secoloditalia.it - Pavè Gelati&Granite – Milano

Gelati&GraniteVia Cesare Battisti, 21 – 20122Tel. 02/94383619Sito Internet: www.pave.comTipologia: gelateriaPrezzi: coni e coppette 3,20/5€, gelato e panna 28€/kgChiusura: maiOFFERTASi conferma un ottimo indirizzo questa gelateria che ha due sedi in città e che fa parte della famiglia, pasticceria-caffetteria famosa tra gli amanti dei prodotti di qualità. Il gelato ha una buona palatabilità e il giusto grado di dolcezza, con il sapore dell’ingrediente principale in evidenza o in giusta armonia con altri, come nel caso dell’ottima banana con pezzetti di fava tonka da noi assaggiata. Ottimo anche il cioccolato fondente base latte, suadente al palato, e il pistacchio dalla nota lievemente sapida. Soffice e poco dolce la panna che è gratuita, una rarità a