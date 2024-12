Oasport.it - Nuoto, 4×50 stile libero mista convincente e in finale con il miglior tempo nei Mondiali di vasca corta

Ritmo vorticoso fin dal mattino nelladi Budapest (Ungheria) per l’inizio della quarta giornata di gare dei2024 dinella piscina da 25 metri. Nella Duna Arena, laha tenuto banco, con due uomini e due donne a darsi il cambio per portare a un crono soddisfacente.È quanto ha fatto l’Italia. Il quartetto formato da Leonardo Deplano (21.08), Lorenzo Zazzeri (21.25), Silvia Di Pietro (23.71) e Sara Curtis (23.42) ha ottenuto ildelle heat di 1:29.46, dando un chiaro segnale in vista delladella sessione serale. Un atto conclusivo a cui la staffetta tricolore si avvicina con ambizione.Oltre al best time d’ingresso nella gara di questa sera, ci sono da rimarcare la mancata qualificazione degli Stati Uniti, noni nel computo dell’overall a 0.