Non giudicare Darwin in base agli obiettivi afferma Slot

2024-12-13 12:02:19 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:L’allenatore del Liverpool Arneha difeso l’attaccanteNunez in vista della partita di Premier League contro il Fulham sabato.L’attaccante dell’Uruguay Nunez ha segnato solo tre gol per i Reds in questa stagione, madice che porta più che gol alla squadra, che potrebbe andare con sette punti di vantaggio con la vittoria ad Anfield.ha detto: “ha un impatto. Non ha segnato la quantità di gol che lui o noi vorremmo, ma ha avuto un impatto con il suo ritmo di lavoro.“Fa parte di una squadra che segna tanti gol, non giudicosolo inai suoi gol”.Finora il Liverpool ha segnato 76 gol in 33 partite nell’anno solare e ne ha realizzati almeno due nelle ultime sette partite di Premier League.