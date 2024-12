Lettera43.it - Nexi e Coop Danimarca insieme per un’esperienza di pagamento più rapida ed efficiente

, una delle principali catene di supermercati della, ha stretto una collaborazione conper rendere piùe senza intoppi l’esperienza di acquisto dei clienti, dal momento dell’ingresso fino al checkout in cassa. Mentre alcuni preferiscono esplorare i corridoi con calma, per altri la spesa alimentare è infatti solo un compito da aggiungere alla lista delle cose da fare, cosa che ha spintoa pensare a una modalità dipiù veloce., ha dunque adottato un approccio innovativo utilizzando la tecnologia SoftPOS per sviluppare una soluzione di self-checkout. Grazie alla capacità diSoftPOS di trasformare un tablet o uno smartphone in un terminale di, è stato possibile utilizzare semplici tablet per creare una soluzione di self-checkout completa, potente e facile da usare.