Lanazione.it - Negozio svaligiato in centro, i ladri fanno la spola per ore e nessuno se ne accorge

Leggi su Lanazione.it

Prato, 13 dicembre 2024 -in azione nella notte instorico a Prato. Nel mirino “aTipico”, la bottega-degusteria di prodotti tipici pratesi in via Benedetto Cairoli. Ihanno sfondato una porta a vetri secondaria, che si affaccia sulla piazzetta delle Bigonge, più riparata dell’ingresso principale. Come riferisce uno dei titolari , Mirko Wijnman, i malviventi hanno portato via il fondocassa e numerose bottiglie di vino, anche magnum ed etichette di un certo pregio, anche se il danno più rilevante in questo caso è quello arrecato agli infissi. Prato, le foto della spaccata da "aTipico" Un furto davvero singolare, scoperto solo al mattino ma iniziato intorno alle 2,30 e andato avanti per ore: dalle immagini della videosorveglianza infatti si vedono infatti ripetute incursioni nel giro di alcune ore.