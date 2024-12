Lanazione.it - Natale a Viareggio: eventi e villaggio natalizio per sostenere i commercianti locali

A meno di due settimane dal, le associazioni di categoria e le amministrazionistanno mettendo in campo cartelloni di'attrattivi', in modo da garantire una boccata d’ossigeno al tessuto commerciale locale in uno dei momenti clou per le vendite. A, prosegue la grande collaborazione tra iper il periodo delle festività. Grazie alla sinergia fra Confcommercio, Ccn della Passeggiata e l’associazionedel Centro, arrivano quattro giornate di festa: i pomeriggi di sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22 la Passeggiata e il centro città si trasformeranno in un vero e proprioitinerante: dalle 15 alle 19, l’attività si sposterà in vari punti della città, dal mare alla zona del Mercato, con gli zampognari giunti dalle montagne per scaldare l’atmosfera con la loro musica natalizia, mentre Babboe i suoi elfi faranno visita a grandi e piccini con tanti omaggi e giochi.