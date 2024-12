Quotidiano.net - Lugana Doc Mandolara. Le etichette solidali de ’Le Morette’

Celebra ildoce l’inclusione il progetto de ’Le, azienda vitivinicola di Peschiera del Garda fondata oltre 60 anni fa da Gino Zenato, per il Natale 2024. Da sempre impegnata in progetti, quest’anno ha deciso di rinnovare il suo impegno e di ‘vestire’ le bottiglie didoccon trerealizzate da Giorgia Pagani, Letizia Mucciante e Sara Ottocento, insieme all’educatrice Francesca Zantedeschi. Si tratta di giovani seguiti dalla Fondazione ’Più di un Sogno’ che dal 2007 è impegnata in progetti per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva e dei loro familiari. "Abbiamo scelto una serie di treper valorizzare l’estro creativo dei giovani della Fondazione ’Più di un Sogno’. La collaborazione – che si rinnova per il secondo anno consecutivo – rappresenta per noi un modo autentico di rafforzare l’impegno in favore di una società inclusiva, in cui ciascuno possa contribuire con il proprio talento", racconta Fabio Zenato, che gestisce l’azienda insieme al fratello Paolo.