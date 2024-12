L’eterna giovinezza di Pedro Rodríguez

Leggi su Justcalcio.com

Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola:Sí, es el del Barça. Sí, tiene 37 años. Y sí, por supuesto que sí, sigue estando al pie del cañón. Como para no estarlo. Y es que pese a que los años no han pasado en balde, el mítico extremo tinerfeño que tantas tardes y noches de gloria le dio a la afición culé sigue en plena forma. No es el delantero de antaño. No es tan rápido como antes. Pero sigue manteniendo esa facilidad para ver portería que no tantos jugadores han tenido a lo largo de la historia.Sin hacer ruido, como ha hecho siempre en su dilatada carrera,aún ve un poco lejos eso de colgar las botas. A sus 37 años está viviendo una nueva juventud. Y no le está yendo precisamente mal. Sigue en un equipo que es primera espada como la Lazio, compitiendo por ganar títulos y siendo un jugador más que importante en los éxitos que está cosechando el equipo romano en lo que llevamos de temporada.