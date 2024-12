Linkiesta.it - L’atlante del sistema moda cambia: cosa sta succedendo e perché

Di recente, laha sviluppato una nuova ossessione: si chiama “Fashion Neurosis with Bella Freud”. Nel podcast video, la nipote del padre della psicanalisi Sigmund e figlia del pittore Lucian mette sul lettino designer, top model e icone di vario grado, per parlare con loro in maniera franca di ossessioni e idiosincrasie. Tra gli ospiti passati per il suo studio (televisivo) ci sono già Rick Owens e Jonathan Anderson. E chissà, dopo ieri pomeriggio,diranno negli studi (veri) di psicoterapia i designer del fashion system.Le Pizie che da tempo vaticinavano un passaggio di testimone da Bottega Veneta tra Matthieu Blazy e Louise Trotter, fino a ieri designer di Carven, avevano infatti ragione. Ciò che non avrebbero potuto predire, è che il cambio, ma anche la nomina di Blazy, salito al trono più ambito della, quello di Chanel, sarebbe stato annunciato nello stesso pomeriggio, tra giornalisti costretti a ridisegnaredellain una manciata di ore e il popolo dei social in giubilo di fronte alla storia che veniva fatta a colpi, sincopati, di post, reel, e congratulazioni, “arrivederci” e “benvenuto”.