Sport.quotidiano.net - La Rata a Monte Urano: "C’è da dare il massimo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Dobbiamo interpretare ogni gara sempre al meglio". Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese, avverte la squadra delle insidie del match di domenica adopo che i biancorossi hanno superato Chiesanuova e K Sportcchio Gallo, seconde in classifica, mentre i prossimi avversari sono nei playout. "La Maceratese è in crescita costante – aggiunge – e deve continuare di questo passo senza porsi limiti". Nel prossimo turno terminerà il girone di andata con la squadra di Possanzini che è già campione d’inverno. "Un titolo che non significa nulla, l’importante è solo finire davanti a tutti a maggio". Il fantasista Albanesi ha accusato un infortunio e per rivederlo in campo si dovranno attendere le prime giornate di ritorno. La società sta trattando un paio di giocatori mentre si profila la partenza di un calciatore.