Kacper Urbanski e il Bologna | rinnovo in bilico tra Champions e calciomercato

Il braccio di ferro continua: se la maglia da titolare ottenuta a Lisbona e la buona prova potrà sciogliere un po’ le parti e offrirgli quella continuità che non ha avuto e che evidentemente si aspettava lo dirà il prossimo futuro. Il protagonista è, talento 20enne polacco, con contratto in scadenza nel 2025 da 150mila euro netti a stagione. Ilha un’opzione unilaterale che farà valere per prolungare l’accordo fino al 2026 e non perderlo a zero. Sul tavolo ci sarebbe pure un’offerta di, da circa 800mila euro fino al 2028. E il giorno dopo la trasferta in casa del Benfica, cheha impreziosito con l’imbucata che ha spedito Dallinga davanti a Trubin, media e tifosi polacchi si sono scatenati: "Non lo fanno giocare perché ha rifiutato il". Secondo fonti della Polonia, dietro ci sarebbero Giuntoli e Thiago Motta.