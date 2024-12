Ilrestodelcarlino.it - Il piccolo spazzacamino di Britten torna al Comunale: un classico per tutte le età

Era il 1997 quando andò in scena, per la prima volta, ’Il’, in una nuova produzione del teatro. E da una stagione all’altra, la piccola opera di Benjaminha continuato a essere riproposta, accolta sempre con lo stesso incanto e lo stesso amore dai ragazzi e delle famiglie. "Ci pensavo proprio qualche giorno fa: dal debutto sono trascorsi più di 25 anni, più di un quarto di secolo – confessa il regista Stefano Monti, creatore dell’apprezzato allestimento –. Da un lato, questo mi rende felice perché significa che lo spettacolo è divenuto un, dall’altro mi rendo conto di come sia volato il tempo, anche per me". Favola morale e sociale, oltre che gioiello musicale, ’Il’ tornerà aldomani alle 17 (dopo alcune recite dedicate alle scuole nella mattinata di oggi): alla ribalta saranno i cantanti dei corsi di alta formazione dele gli allievi della scuola di voci bianche del teatro, diretti da Paolo Gattolin che guiderà anche l’ensemble da camera del