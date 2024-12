Ilrestodelcarlino.it - Il pattinaggio in piazza Battisti: "Spazio troppo piccolo per la pista"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

piccola per ospitare ladi ghiaccio". Così David Miliozzi, consigliere comunale di Macerata Insieme. La nuova collocazione dell’attrazione ha fatto storcere il naso a molti in città, sia per lorisicato che per la presenza di impalcature sui palazzi della. "Lostretto – dice Miliozzi –. Io avrei optato perVittorio Veneto, odella Libertà, oppure ancoraMazzini. Se venissero tante persone, come potrebbe accadere, fisiologicamente, durante le vacanze natalizie, non ci sarebbe lofisico per goderla". Miliozzi racconta anche di "apprezzare il clima natalizio di festa creato dai commercianti, nonché da varie associazioni cittadine come le Pro loco. Manca però da parte dell’amministrazione un coordinamento, con il sindaco latitante, poco consapevole del territorio in cui vive e gli assessori che hanno deleghe non chiare, confuse.