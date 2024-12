Lettera43.it - François Bayrou è il nuovo premier della Francia

Dopo un colloquio di quasi due ore con il presidente Emmanuel Macron, il centristaè stato nominato. Il leader del MoDem (Movimento Democratico) era considerato in pole position per succedere a Michel Barnier, sfiduciato nelle scorse settimane dall'Assemblea nazionale. Sindaco di Pau, nei Pirenei, ed ex europarlamentare, si è candidato per tre volte alle elezioni presidenziali (2002, 2007 e 2012). Dal 2004 presiede il Partito democratico europeo (Edp) e nel 2017 è stato ministroGiustizia, ma dopo un mese si è dimesso. Nel 2023 è stato insignitoLégion d'honneur all'Eliseo. I suoi sostenitori lo definiscono capace di dialogare con tutti, dalla sinistra alla destra di Marine Le Pen.