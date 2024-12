Ilgiorno.it - Edoardo Goldaniga insignito del titolo di Codognese Benemerito

Leggi su Ilgiorno.it

"Mi fa molto piacere essere statocome. Per me è motivo di orgoglio ricevere questo tipo di riconoscimento". Sono le prime parole del difensore del Como,, 31 anni, originario della città, all’indomani dell’inserimento ufficiale nell’albo d’oro dei premiati attraverso una decisione della Giunta comunale, riunitasi lunedì sera. Per la consegna occorrerà attendere ancora poco meno di due mesi visto che la cerimonia si tiene tradizionalmente il 3 febbraio presso le sale della Raccolta d’arte Lamberti, nel contesto dei festeggiamenti del patrono della città, San Biagio.non era l’unico candidato, ma l’esecutivo ha voluto puntare su di lui: la decisione di fatto era già stata presa da alcune settimane e la voce ha cominciato a girare in città giorni prima dell’atto formale di conferimento.