Thesocialpost.it - Davide Licata morto a 12 anni mentre gioca a basket: ci sono altri due indagati

Sotto indagine, per l’ipotesi di omicidio colposo, oltre al medico sportivo che ha emesso, per conto dell’associazione a cui il ragazzo era iscritto, il certificato di idoneità,stati coinvolti anche la dirigente scolastica e il responsabile della polisportiva con cui si allenavano all’interno della scuola.Leggi anche: “Fai Centro!” La gara (a destra e a sinistra) per occupare quello spazio vuotoDopo aver completato la prima fase delle indagini, durante la qualestati ascoltati familiari e operatori legati all’associazione, la procura aveva richiesto l’archiviazione del procedimento nei confronti del medico, basandosi su una consulenza tecnica che escludeva un collegamento tra la morte, avvenuta a causa di un’ischemia miocardica, e il comportamento dell’indagato. Questa consulenza affermava che “il quadro clinico era normale e non suggeriva la necessità di ulteriori accertamenti”.