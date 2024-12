Laprimapagina.it - Daniel Meguela: “Diceva una canzone”, il nuovo singolo

Dal 13 dicembre2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildi.“Diceva una” è un brano che racconta le emozioni degli amori giovanili: relazioni intense e appassionate che, pur essendo brevi come un ballo, lasciano tracce indelebili in chi le vive. Questi amori rappresentano ciò che avrebbe potuto essere, ma che non è stato, complice la giovane età e la sua inevitabile leggerezza.Commenta l’artista a proposito del brano: “Il pezzo nasce da un momento creativo in studio, in cui, componendo al pianoforte, sono stato ispirato dalla casuale coincidenza di una melodia in sottofondo: la‘Non ti scordar di me’ di Giusy Ferreri, scritta da Roberto Casalino, che si sposava perfettamente con la composizione che stava nascendo.