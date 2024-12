Digital-news.it - Coppa Intercontinentale FIFA 2024: Real Madrid in finale, DAZN trasmette gratis i match decisivi

Leggi su Digital-news.it

Tutta la Serie A Enilive a 5,99€ al mese per tre mesi anziché 44,99€. Risparmi oltre 110€, solo fino al 16 dicembre. Attiva ora.Laentra nel clou della competizione., dopo aver annunciato l’acquisizione dei diritti in esclusiva globale per il Mondiale per Club2025,rà in modalitá gratuita per tutti gli appassionati in Italia e in selezionati mercati le ultime tappe del torneo annuale che elegge il miglior club al mondo tra le vincitrici dei trofei continentali.L'appuntamento è per domani, sabato 14 dicembre alle ore 18 (ora italiana) con il play off tra Pachuca e Al Ahly. Mercoledì 18 dicembre invece appuntamento con la finalissima che si disputerà a Doha, in Qatar, alla quale è già qualificato - in qualità di campione d’Europa in carica - ildi Carlo Ancelotti.