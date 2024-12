Biccy.it - Consultazioni tra Mariotto e la Rai: intervento della Carlucci

Ieri avremmo dovuto avere delle novità sul caso di Guillermoe del suo possibile allontanamento da Ballando Con le Stelle, visto che c’è stata una “riunione d’urgenza” convocata dal direttore dell‘intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea e invece ancora non sappiamo nulla. Millydal canto suo si è detta favorevole ad un ritorno del giurato nello show, ma ha anche spiegato che la Rai ha codici e regole di comportamento molto rigide e che per questo si è augurata cheriuscirà a chiarire tutto. A quanto pare però dall’ultima riunione non è uscito un nulla di fatto e sarebbero nate piùtra Guillermo e la Rai, per capire cosa fare da sabato.Intanto Millyha specificato che al momento lei non sa nulla: “Se ci sarà o meno in giuria? Allora lo scoprirete sabato perché la verità è che lo scoprirò sabato anche io, quindi, vivremo insieme questa suspence però vi voglio dire che c’è Fabio Fognini come ballerino per una notte e secondo ballerino per una notte Francesca Chillemi che però non sarà da sola“.