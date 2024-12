Anteprima24.it - Conservatorio “Nicola Sala”: avviato il primo ciclo dei dottorati di ricerca

Tempo di lettura: 3 minutiUna giornata storica per ilStatale di Musica “” di Benevento: oggi sono stati ufficialmente sottoscritti i primi contratti di dottorato di. Il prestigioso traguardo si traduce in 12 progetti di alta formazione, dei quali 9 finanziati con borse di studio e 3 senza borsa. Questo risultato colloca ildi Benevento ai vertici nazionali, distinguendosi per il numero di borse assegnate e per la qualità del progetto approvato dal Ministero dell’Università e della(MUR).Un Primato nell’Alta Formazione Artistica e MusicaleCon l’avvio di questo ambizioso programma di dottorato, ildi Benevento si posiziona tra le eccellenze del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), confermando il proprio ruolo di leader innovativo nel panorama accademico nazionale.