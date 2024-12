Calciomercato.it - Conferenza lampo di Conte: “Proviamo diversi moduli. Neres al posto di Kvaratskhelia? Non ho deciso”

Le parole del tecnico azzurro alla vigilia di Udinese-Napoli: le novità di formazione e le ultime dopo le due sconfitte di fila.Primo momento vero e proprio di difficoltà per, viste le due sconfitte di fila tra Coppa Italia e campionato e soprattutto l’assenza diper distorsione al ginocchio. Il georgiano, recupererà verso fine dell’anno o per il primo match del 2025. Spazio a Daviddal primo minuto.Lastampa di Antonio(LaPresse)di Antonioa Castel Volturno: dura appena 8 minuti, ed è rapidissimo come non mai a rispondere alle domande dei giornalisti.Cosa lasciano le sconfitte contro la Lazio e da dove si riparte – “Lasciano zero punti e l’uscita dalla Coppa Italia. Più di questo non possono lasciare. Si riparte dal lavoro.