Concerto di Anastacia in provincia di Latina | l’appuntamento per le prossima estate

La superstar americana protagonista all’Arena del MareIl Dune Music Fest di Sabaudia accoglierà un’ospite d’eccezione:è fissato per il 19 luglio 2024, all’Arena del Mare BCC Roma, grazie all’organizzazione di Ventidieci, con il patrocinio del Comune di Sabaudia. Il, parte del tour estivo italiano della cantante, è prodotto da D’Alessandro e Galli e promette di regalare una serata memorabile.Un tour che celebra il talento e la versatilitàDopo il successo dell’album “Our Songs” e la partecipazione al tour d’addio della leggenda tedesca Peter Maffay,torna in Italia con un tour esclusivo. Con oltre 30 milioni di dischi venduti e una carriera ricca di successi internazionali, la cantante americana porterà sul palco i suoi più grandi classici come “I’m Outta Love”, “Paid My Dues” e “Left Outside Alone”, insieme a nuove interpretazioni tratte dal suo ultimo lavoro.