Chi è François Bayrou il nuovo premier francese

L’Hotel Matignon ha uninquilino. Si tratta del 73enne centrista, appena nominatodella Francia. Il leader del MoDem (Movimento Democratico) era considerato in pole position per succedere a Michel Barnier, sfiduciato nelle scorse settimane dall’Assemblea nazionale. E il presidente Emmanuel Macron, dopo una serie di colloqui all’Eliseo, ha puntato su di lui.Emmanuel Macron enel 2017 (Getty Images).Veterano della politica, è stato a lungo deputatoFiglio di agricoltori, professore di lettere classiche e originario del Béarn, regione nel sud-ovest della Francia,dal 2014 è sindaco di Pau, nei Pirenei. Veterano della politica transalpina, è stato a lungo deputato dell’Assemblea nazionale per il seggio delle Pyrénées-Atlantiques (dal 1986 al 1993, poi dal 1997 al 1999 e ancora dal 2002 al 2012).