Lanazione.it - Centri estivi, la mano tesa. Ecco i rimborsi alle famiglie

Leggi su Lanazione.it

Il Comune di Pontassieve ha aperto un avviso rivolto sia ai gestori cheper le spese sostenute per l’organizzazione e la frequenza aidel 2024. Nello specifico potranno fare domanda di rimborso, previsto fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa documentata da ricevute, tutte ledei bambini residenti nel Comune di Pontassieve che hanno frequentato un centro estivo nel 2024. Leche intendono avvalersi del contributo messo a disposizione dal "Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori del Dipartimento per la Famiglia", dovranno presentare domanda per via telematica autenticandosi con SPID o CIE dal link presente sul sito www.comune.pontassieve.fi.it entro il 30 dicembre 2024. In caso di più figli, frequentanti il centro estivo è possibile fare domanda per ogni singolo figlio.