Tpi.it - Castello delle Cerimonie, il comune revoca le licenze a “La Sonrisa”: “Stop ai matrimoni, chiusura forzata dei locali”

, illea “La”Ildi Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, hato ledi ristorazione e alberghiere del Grand Hotel La, l’immobile noto anche come “”.La, infatti, era stata confiscata per abusivismo edilizio e acquisita a titolo gratuito daldopo la sentenza della Corte di Cassazione.Tuttavia, la famiglia Polese, precedente titolare dell’immobile, aveva continuato a usufruire dell’immobile pagando un canone di circa 29mila euro mensili per l’occupazione.Nel documento firmato dal, che prevede la cessazione immediataattività di ristorazione e alberghiere salvo eventuali ricorsi al TAR o richieste di sospensione, si specifica che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà alladei