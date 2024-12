.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, i pronostici, il programma e gli arbitri della 13^ giornata

InB, il Marzocca sfida il Borghetto, big match Ostra-Montemarciano. Sampaolese-Castelbellino e Castelleonese-San Biagio scontri fondamentali per la lotta salvezza. In, esame Olimpia Ostra Vetere per il Le Torri Castelplanio, Cupramontana a Monsano VALLESINA, 13 dicembre– Questo sarà l’ultimo fine settimana di partite inper questo. Si giocano, infatti, le sfide13^: dal 16 dicembre iniziano le lunghe vacanze natalizie, che si protrarranno fino al 4 e 5 gennaio. Ma non per tutti, perché alcune gare inper la 14^ sono state anticipate al prossimo fine settimana del 20 e 21 dicembre. Torniamo, però, a noi e al racconto di un’entusiasmante. La capolista del girone B Olimpia Marzocca in questo fine settimana sfida il Borghetto per un ulteriore esame di maturità.