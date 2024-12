Bastoni | Mi hanno cercato altri club ma priorità all’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

Passato da Gasperini, da Conte e ora sotto Simone Inzaghi: ma Alessandrosembra svolgere a pieno il compito di difensore moderno, cambiando anche il modo di interpretare il ruolo – sia in Italia che in Europa. Un profilo che, pertanto, risulta essere di spicco e di evidente interesse: colonna portante del gioco dell’Inter. Il difensore italiano è intervenuto ai microfoni di Libero: ecco le sue dichiarazioni.: “Vorrei tornare in finale di Champions”L’Inter, reduce dalla brutta prestazione – culminata con la sconfitta nel finale – di Leverkusen, si prepara per rigettarsi in campionato, per la delicata sfida al vertice contro una sorprendete Lazio. I nerazzurri dovranno trovare le forze per rispondere al deludente risultato in Champions League.Nell’intervista per Libero, condotta dal giornalista Fabrizio Biasin, è intervenuto Alessandroper parlare della sconfitta di martedì: “Quando si perde non è facile da digerire.