Quifinanza.it - Aumenta il prezzo del latte e dei formaggi in Italia

Leggi su Quifinanza.it

I dati più recenti riportati nel report ISMEA “Tendenze – Lattiero caseario”, pubblicato e aggiornato a dicembre 2024, evidenziano una tendenza al rialzo dei prezzi dele dei. Nel contesto europeo, la produzione divaccino ha registrato una lieve crescita del 0,5% nel periodo gennaio-settembre 2024, con aumenti significativi in Paesi come Francia (+1,5%), Polonia (+3,7%) e Spagna (+1,7%). In, nonostante le problematiche legate al clima estivo, la produzione diha visto un incremento dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo i dati Agea. Questo andamento positivo ha influenzato anche il mercato interno, dove ildelalla stalla è salito significativamente, spingendo al rialzo anche la produzione dei prodotti correlati, come i