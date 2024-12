Bergamonews.it - Atalanta, a Cagliari in 24: c’è Cuadrado, assenti solo Scalvini e Scamacca

Leggi su Bergamonews.it

Saranno 24 i giocatori dell’sull’aereo in partenza per le 17:45 da Orio alla volta dell’aeroporto diElmas. Una lista di convocati particolarmente nutrita, dalla quale mancano soltanto Giorgioe Gianluca.Sono loro gli unici, uno per la sublussazione alla spalla subita dopo il rientro dal lungo infortunio al crociato e l’altro ancora lontano un paio di mesi (almeno) prima di poter rimettere piede in campo, anche se per averlo al meglio ci sarà ovviamente da attendere probabilmente fino alla prossima stagione.Per il resto Gian Piero Gasperini ha potuto convocare tutti gli altri giocatori a sua disposizione, senza nemmeno dover ricorrere alla pesca dall’Under 23.Rispetto alla sfida con il Real Madrid, rientrano Sulemana (uno degli ex della gara, fuori lista in Champions League) e anche Juan, che si era fermato dopo la trasferta di Roma per un problema muscolare da cui ha già recuperato.