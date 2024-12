Arena fatto il prezzo Verdetto degli esperti | Vale 429 milioni E ora la partita è aperta

Lanazione.it - Arena, fatto il prezzo. Verdetto degli esperti: “Vale 4,29 milioni” E ora la partita è aperta

Pisa, 13 dicembre 2024 – Poco più di 3,5di euro, che diventano quasi 4,3se si valuta anche la potenzialità edificatoria commerciale. E' il valore che l’advisor individuato dal Comune, la società Avalon Real Estate, ha stabilito per l', dopo un'attenta valutazione non solo dell'immobile, ma anche della scheda norma urbanistica dell'area, adeguandolo a quelli che sono i valori di mercato. Nello specifico l'amministrazione ha richiesto l’aggiornamento della stima del valore dello stadio effettuata nel 2018 da Agenzia delle Entrate e, in particolare, il valore di mercato, il valore del diritto di superficie, quello dell’usufrutto, e del canone di locazione (quest'ultimo fissato a 105 mila euro annui sin dal prossimo rinnovo necessario al termine della stagione sportiva in corso).