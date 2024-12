Dilei.it - Angelina Jolie: “Mia madre era gentile e calorosa, ho realizzato il suo sogno”

Leggi su Dilei.it

nei panni di Maria Callas. Due donne con tanto in comune, a cominciare dalla passione per il proprio lavoro, centrale nella vita di entrambe, ma anche con punti discordanti. Tra questi senza dubbio c’è il rapporto con la, come la stessa attrice ha raccontato in un’intervista: per la, Marcheline Bertrand non è stata soltanto la donna che le ha donato la vita, ma anche la sua più fidata confidente nonché fonte di ispirazione.e il rapporto con laSpesso l’iconica attrice ha parlato della, di un rapporto speciale che l’ha molto influenzata nel corso della vita, anche professionalmente parlando. Marcheline Bertrand era una grande appassionata di arte, amava la recitazione e tutto ciò che vi ruotava attorno ed è proprio grazie a lei chesi è avvicinata a questo mondo.